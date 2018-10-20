افتتاح مهرجان الخرطوم للفيلم العربي

افتتحت بالعاصمة السودانية الخرطوم مساء السبت، أعمال الدورة الرابعة من “مهرجان الخرطوم للفيلم العربي”، بتشريف نائب الرئيس السوداني د. عثمان محمد يوسف كبر، وتستمر الفعاليات حتى 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتم خلال حفل الافتتاح، تكريم نقيب المهن السينمائية في مصر، رئيس اتحاد الفنانيين العرب د. مسعد فودة، والمنتج د. محمد العدل رئيس شرف المهرجان، والنجمين محمود حميدة وفاروق الفيشاوي، بجانب تكريم الفنانة السودانية فايزة عمسيب. وحضرت من مصر أيضاً الفنانة سلوى محمد علي.

وأكد نائب الرئيس السوداني، أهمية الفن في حياة الناس، وقال إنه لا يستطيع شعب أن يشكل وجدانه ويرتقي في حياته بدون أن يجعل للشعر والتصوير والتمثيل والموسيقى مساحة في حياته لأنها ثقافة تشكل وجدان الناس. وعبر عن سعادته بحضور الفنانين من شمال الوادي ومن جنوب السودان، بجانب أهل الثقافة والفن.

من جانبه، أكد د. محمد العدل، سعادته بزيارة السودان، وبقيام مهرجان للسينما في الخرطوم، وبوجود (3) أفلام من صناعة فنانين سودانيين، ودعا الدولة السودانية لدعم صناعة سينما حقيقية.

بدروه، عبر فاروق الفيشاوي عن سعادته بوجوده في بلده “الأول” السودان وقال إن “كل البلاد العربية هي بلده الأول”، وأضاف بأنه مازال الحلم في قلبه وعقله “وطن عربي كبير موحد إلى الأبد”.

وأوضح مدير المهرجان محمد إبراهيم، أن فعاليات المهرجان ستتوالى خلال الأيام القادمة، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن السينمائية في مصر، وأشار لمشاركة (41) فيلماً في المسابقة سيتم عرضها خلال ليالي المهرجان، وأكد تجديد الشراكات مع الهيئات والمؤسسات لتحقيق شعار (السينما حياة).

وحضر حفل الافتتاح مسؤولو الثقافة والفنون في السودان، وجمع من المثقفين والسلك الدبلوماسي المعتمد في السودان، وجمهور من كبير من رواد السينما في السودان.

وتشارك في المهرجان – بجانب السودان ومصر، كل من الجزائر، فلسطين، العراق، المغرب، سوريا، تونس ولبنان، وتشتمل الدورة على عروض أفلام، وورش تدريب.