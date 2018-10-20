وصل لحضور مهرجان الفيلم العربي.. الفيشاوي يزور استراحة مرضى السرطان بالخرطوم (صور)

زار الفنان المصري فاروق الفيشاوي، اليوم السبت، “استراحة مرضى السرطان” في منطقة الجريف بالعاصمة السودانية الخرطوم، ودشن عمل المركز الذي يشرف عليه مجموعة من المتطوعين والمتبرعين.

وكان الفيشاوي قد وصل إلى السودان، فجر اليوم السبت، للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الخرطوم للفيلم العربي.

وتعد زيارة الفيشاوي للخرطوم، الرحلة الأولى له خارج مصر بعد أن أعلن إصابته بالسرطان في ختام مهرجان الجونة السينمائي بالإسكندرية.

ورافق الفيشاوي في زيارته، المنتج محمد العدل ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية في مصر ورئيس اتحاد الفنانين العرب، والسينمائيان السودانيان عبادي محجوب وسارة جاد الله.

وقال الفيشاوي خلال الزيارة: “السرطان واخد إعلام وهيلمانة أكثر من اللازم، ولا يعدو أنه مرض عادي يمكن أن تهزمه الإرادة وقوة العزيمة”.

وأضاف: “مرض خبيث وايه مش عارف، لا دا هو مرض عادي وممكن الانتظام في العلاج يجيب نتائج إيجابية”.

وأبدى الفيشاوي سعادته بالزيارة، وتفقد غرف الاستراحة التي تأوي 50 مريضًا ومثلهم من المرافقين، مطمئنًا المرضى الذين عرفوه من أول وهلة رغم أنهم من أجيال مختلفة.

ودعا الفيشاوي المرضى بأن يكونوا أقوى من المرض، وتمنى أن يراهم “يلعبوا كورة وطالعين برا”.

وأكد الفيشاوي عزيمته على محاربة السرطان وهزيمته، مشيرًا إلى استعداده للمشاركة في أعمال درامية العام المقبل.

وأضاف بأن حياته لن تتوقف وسيتعامل مع السرطان كأنه مرض عادي خصوصًا بعد تطور العلاج.

وأشاد الفيشاوي بحفاوة الاستقبال، ومبادرة شباب الخير لتوفير سكن لمرضى السرطان من ولايات السودان، معبرًا عن إعجابه بمشروب (التبلدي) السوداني، الذي يتذوقه لأول مرة، حيث طلب منه المزيد قبل أن ينهي الزيارة.

وسيتم تكريم الفيشاوي خلال أعمال مهرجان الخرطوم للفيلم العربي، الذي يبدأ مساء اليوم السبت، والذي تغيبت عنه النجمتان هالة صدقي وإلهام شاهين، لظروف خاصة، بالرغم من أن اللجنة المنظمة أعلنت مشاركتهما وتكريمهما خلال الفعاليات.