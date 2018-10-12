فاروق الفيشاوي يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان.. ويعلن عن اكتشاف جديد لمرضه (فيديو)

كشف الفنان المصري فاروق الفيشاوي، تفاصيل إصابته بالسرطان، مشيرًا إلى أنه اكتشف المرض عن طريق الصدفة.

وقال الفيشاوي في حوار تليفزيوني، إنه “اكتشف المرض عند إجرائه تحاليل بسبب مشاكل في معدته”، مشيرًا إلى أن “الطبيب أخبره بالإصابة قبل مهرجان الاسكندريه بـ5 أيام فقط، وبالرغم من ذلك صمم على المشاركة في المهرجان”.

وأضاف: “لم أكن أنوي الإعلان عن مرضي في المهرجان، لكن في لحظة شعرت أني يجب أن أقول للكل، ومظاهرات الحب التي قوبلت فيها من زملائي شجعتني على ذلك ومنحتني طاقة إيجابية ليس لها حدود”.

وأشار إلى أنه “سيبدأ برتوكول العلاج بعد يومين.. الطبيب المعالج أبلغني أنه تم اكتشاف دواء لسرطان العظام منذ عام.. وأنا سأكون أول من سيتناوله في مصر”.

وبين أن “أهم ما يميز هذا العلاج هو عدم حدوث أي آثار جانبية مثل تساقط الشعر أو تغيير الشكل”، مضيفًا أنه “عبارة عن مجموعة من الحقن إلى جانب اتباع أسلوب حياة صحي”.