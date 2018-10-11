أبرزهم الفيشاوي وندى كامل.. نجوم أثاروا الجدل بـ”القبلات” في المهرجانات (فيديو)

لا تخلو المهرجانات الفنية في مصر، من إثارة الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام؛ بسبب جرأة بعض الفنانين وتصرف آخرين بعفوية ما يضعهم في مواقف تجعلهم حديث مواقع التواصل.

وفي الأسابيع الماضية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأحداث مهرجان الجونة السينمائي، ولم يلبث أن ينتهي الحدث، حتى ثارت وسائل الإعلام من جديد أثناء فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وكان الرابط الوحيد بين الحدثين الفنيين، تلك القبلات التي يتبادلها الفنانون، ومنها ما أثار جدلًا واسعًا بين النشطاء.

“إرم نيوز” رصدت قبلات النجوم في المهرجانات الفنية التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي:

فيفي عبده ودريد لحام

أثارت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد تقبيلها للفنان السوري الكبير دريد لحام، أثناء لحظة تكريمه وإعطائه باقة الورود في حفل ختام مهرجان الإسكندرية بدورته الـ34.

أحمد الفيشاوي وزوجته

تصدر الفنان المصري أحمد الفيشاوي موقع التغريدات العالمي “تويتر”، بعد ظهوره رفقة زوجته ندى كامل في مهرجان الجونة بدورته الثانية.

وقبل الفنان المصري الشاب، زوجته، بشكل مثير على السجادة الحمراء، وسط عدسات المصورين وكاميرات الفضائيات.

نجلاء بدر وزوجها

استحوذت قبلة الفنانة نجلاء بدر لزوجها على السجادة الحمراء، على المشهد في حفل الختام لمهرجان الجونة السينمائي.

ورصدت الكاميرات قبلة نجلاء بدر لزوجها بجرأة، وتناقل رواد السوشيال ميديا المشهد باعتباره اللقطة الثانية المثيرة للجدل في المهرجان.

ماجد المصري وزوجته

أقدم الفنان ماجد المصري على تصرف جريء، للتعبير عن رأيه في قبلة الفيشاوي لزوجته على السجادة الحمراء.

ورفض ماجد الهجوم الذي شنه البعض على الفيشاوي، مشيرًا إلى أنه لا يجد ما يمنعه من تقبيل زوجته.

ولإثبات صحة موقف الفيشاوي، قام ماجد المصري بتقبيل زوجته أمام الكاميرا، قائلًا: “إيه المشكلة، يعني واحد بيبوس مراته”.

عادل إمام وإنجي علي

أثارت قبلة الإعلامية المصرية إنجي علي للزعيم الفنان الكبير عادل إمام في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت إنجي بالذهاب إلى الزعيم الذي كان يجلس في الصفوف الأمامية للمهرجان لكي تقبله، ولكن رد فعل عادل إمام وتعبيرات وجهه الكوميدية هي التي لفتت الأنظار عند الجمهور.