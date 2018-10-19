شاهد بالفيديو لحظة سقوط مايا دياب أثناء تصويرها “كليب نور العين”

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط النجمة اللبنانية مايا دياب خلال كواليس تصوير أحدث كليباتها “يا نور العين”.

ورغم مرور الوقت على حصول الحادثة وعدم الكشف عنها من قبل دياب، نشرت صفحة عديلة الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، معلقة عليه بالقول: “سلامة قلبك يا مايا”.

وطرحت مايا دياب مؤخرا كليب “نور العين” بعد أن لاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتجاوزت الـ5 ملايين ونصف استماع على تطبيق Anghami.

والعمل الجديد هو إعادة توزيع أغنية “نور العين” التي أصدرها عمرو دياب في ألبومه عام 1996، وكان يحمل الاسم نفسه.