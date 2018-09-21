بالفيديو.. مايا دياب تقبل يد عادل إمام.. والزعيم يربكها بهذا التصرف

تبادلت الفنانة اللبنانية مايا دياب والزعيم عادل إمام، القبلات في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

ومازح الزعيم بخفة دمه المعهودة، مايا دياب، بسبب فرق الطول بينهما، وهو ما أدخلها في نوبة ضحك، وسريعًا ما قبلت يده للتعبير عن مدى احترامها لشخصيته وتاريخه الفني.

وأزال عادل إمام شيئًا ما عن كتف مايا دياب، وهو ما سبب لها حالة من الارتباك المفاجئ.

وكانت فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي انطلقت مساء الخميس، في دورته الثانية، التي تستمر من 20 وحتى يوم 28 أيلول/ سبتمبر الجاري بحضور عدد كبير من نجوم الفن.