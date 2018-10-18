حليمة بولند: لن أذهب للعراق حتى لو دفعولي 40 مليون (فيديو)

قالت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إنها تلقت عرضًا من المنتج العراقي أحمد البريشي؛ للمشاركة في إحدى الفعاليات الإعلامية تحت رعاية إحدى شركات الاتصالات الكبرى، وبحماية من السفارة العراقية في الكويت.

وعرضت بولند في فيديو عبر صفحتها على موقع “سناب شات”، نص المحادثة والتسجيلات التي دارت بينها وبين المنتج العراقي، إذ سخرت من حديثه عن هدوء الأوضاع في العراق بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وقالت حليمة بولند: “إزاي تهدى يا عيني.. حرام عليك شهر 12 عيد ميلادي تبي تموتني بعيد ميلادي”، مشددة على أنها “لن تسافر إلى العراق حتى لو عرض عليها 40 مليون دينار كويتي”.

وردت على حديث المنتج أحمد البريشي بأنه سيتم التخطيط جيدًا للحدث، قائلة: “من ناحية التخطيط هما اللي راح يخططون علينا إن شاء الله.. ربي الحافظ بس ربي قال ولا ترموا أنفسكم في التهلكة”.

وأكدت حليمة بولند أنها تحترم العراق وجمهورها، ولكن الجمهور لا يرضى أن تقتل وتعرض للذبح بسبب تنظيم هذه الفعالية.

وكانت الإعلامية الكويتية، قد أعربت عن حزنها الشديد بعد اغتيال الموديل العراقية تارة فارس في بغداد، وهي الحالة الرابعة من نوعها خلال العام الجاري في العراق، بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار على الناشطة الحقوقية سعاد العلي في مدينة البصرة، ثم توفيت صاحبتا مركزي تجميل وهما رفيف الياسري ورشا الحسن، في ظروف غامضة، وتوفيت رشا الحسن مديرة مركز للتجميل، في 23 أغسطس الماضي، بعد أيام من وفاة خبيرة التجميل المعروفة رفيف الياسري.