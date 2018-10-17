بسبب 263 ألف دولار.. شركة مصرية تقاضي شيرين عبدالوهاب

أعلنت شركة النيل للإنتاج الإذاعي، اليوم الأربعاء مقاضاتها للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، على خلفية خلاف بينهما بسبب إنتاج ألبومين منحتهما المطربة لشركة أخرى.

وقالت الشركة في بيان، إنها “قاضت شيرين أمام محكمة استئناف اقتصاد القاهرة، بسبب حصولها على مبلغ 4.75 مليون جنيه ما يعادل 263 ألف دولار مقابل تنفيذ الألبوم الجديد، لكنها حصلت على الأموال ومنحت الألبوم لشركة إنتاج أخرى”.

وتابعت أنّ الشركة تعاقدت عام 2013 مع المطربة شيرين عبدالوهاب، على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف العام، حيث التزمت الشركة بسداد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، لكن المطربة لم تسلم الشركة سوى ألبوم واحد وهو “أنا كتير” عام 2014.

وأضافت، أن المطربة كانت مطالبة بتسليم الشركة ألبومين آخرين عام 2016 / 2017 وآخر عام 2017 / 2018، لكنّ شيرين امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الآخرين، لافتة إلى أنّها خاطبت المطربة خلال الفترة الماضية لرد الأموال بشكل ودّي لكنّها تجاهلت.