شيرين عبدالوهاب: أرفض مقارنتي بعمرو دياب.. لهذا السبب (فيديو)

رفضت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وضعها في مقارنة مع مواطنها المطرب عمرو دياب، مشيرة إلى أن الأخير “فنان كبير وله تاريخ لا يمكن أن تكون في مقارنة معه؛ لأنه يملك مكانة خاصة عند الجميع ويسبقها بسنوات كثيرة”، وذلك في أعقاب أزمة نشبت بين الاثنين.

وقالت شيرين، في تصريحات إذاعية: “أنا عايزه أقول رسالة صغيرة لكل الناس اللي حطة اسمي جنب اسم فنان كبير بيسبقني بسنوات كتير.. زي ما أنا بتعب وأتمنى إني في يوم لما أعجز أو أبطل الغُنى.. إني محدش يجي مكاني أيًا كان فياخد مكاني أو الناس تقارني بيه.. أكيد مشواري غير مشوار أي حد ومشوار الفنان الكبير عمرو دياب غير أي حد”.

وتابعت: “فأنا بترجى الناس إنه ما يقرنوش بينا.. لأني أنا في حتة وهو في حتة وهو فنان كبير جدًا، مش عايزة الناس دايمًا تقول إنه في حرب والله العظيم ما فيش حرب أنا بتمنى لكل الفنانين خير والنجاح سواء كان عمرو دياب أو تامر حسني وأنغام”.

واختتمت حديثها قائلة: “خلونا نفرح وبلاش تنكدوا علينا بالمقارنات اللي عمري ما هسعى ليها.. فيه فانز كانوا بيتخانقوا معانا تقريبًا وشتمونا عشان التأخير يعني مش ممكن أكون مأخرة ألبومي وكليباتي عشان أحارب فنان كبير جدًا وفي مكان لوحده.. وأنا ألبومي لما يخلص هينزل على طول إن شاء الله قبل ما شهر أكتوبر يخلص حيكون في السوق”.

وبدأت أزمة بين الفنانيْن، عندما أهانت شيرين عبدالوهاب عمرو دياب أثناء تقديمها فقرة غنائية في حفل زفاف الفنانة السورية كندة علوش والفنان المصري عمرو يوسف، حيث قالت إنه لا يوجد في مصر مطربون سوى تامر حسني ومحمد حماقي، مشيرة بشكل غير مباشر إلى أن هناك فنانًا “راحت عليه” بسبب تقدّمه في العمر، وهو ما أثار غضب جمهور الهضبة والكثير من الفنانين.

وتضع شيرين حاليًا اللمسات النهائية على ألبومها الجديد “نساي”، الذي يضم 12 أغنية، على رأسها “نساي”، “كدابين”، “أبو الرجالة”، “ضعفي”، “حبه جنة”.