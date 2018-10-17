ستدفع غرامة “ضخمة جدًّا”.. أشهر ممثلة صينية تظهر للمرة الأولى منذ 3 أشهر (صور)

شوهدت نجمة السينما الصينية الشهيرة، فان بينغ بينغ، للمرة الأولى منذ اختفائها قبل ثلاثة أشهر، بعد إشاعات بأن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم قد يكون وراء ذلك الاختفاء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، اليوم الأربعاء، فان (37 عامًا)، أثناء مغادرتها مطار العاصمة بكين الدولي مساء الاثنين، مرتدية نظارات داكنة لإخفاء وجهها يتبعها رجل يحمل مظلة سوداء كبيرة، وفق ما أوردت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وتعد فان من بين أفضل نجوم السينما الصينيين، إذ أدت أدوارًا مهمة في عشرات الأفلام في الصين، وظهرت في أفلام عالمية كبيرة مثل “X-Men”.

وتوارت فان عن الأنظار في يونيو/حزيران الماضي وسط أنباء عن خضوعها لتحقيق في تهرب ضريبي.

وأثار اختفاء فان تكهنات في الصين بخصوص مصيرها، من بينها أنباء عن احتجازها من قبل السلطات الحكومية.

في الثاني من الشهر الجاري، أعلنت الحكومة الصينية إدانة فان بتهمة التهرُّب الضريبي، باستخدام عقود متعددة لإخفاء رواتب إضافية كبيرة سرية تقاضتها عن أدوارها.

وبحسب قرار الإدانة الحكومي، ستدفع فان غرامة “ضخمة جدًّا” تبلغ 130 مليون دولار، تشمل 42 مليون دولار على شكل ضرائب ورسوم متأخرة.

وقالت الحكومة إنها “لن تقدم أي لائحة تهم جنائيّة، بحق فان، لكونها أول مخالفة ترتكبها”.

ونشرت فان رسالة اعتذار عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنها “تقبل تمامًا” قرار السلطات الضريبية.