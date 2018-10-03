الصين تفرض غرامة ضخمة على الممثلة فان بينغ بينغ بسبب التهرب الضريبي

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأربعاء، أن سلطات الضرائب في الصين فرضت غرامة تزيد على 596 مليون يوان (86.78 مليون دولار) على نجمة السينما الشهيرة فان بينغ بينغ بسبب التهرب الضريبي كما أمرتها بسداد ضرائب متأخرة تزيد على 288 مليون يوان (41.93 مليون دولار).

وظهرت فان (37 عامًا) في فيلمي “إكس من” و(الرجل الحديدي) “أيرون مان” ويتابعها أكثر من 62 مليون شخص على الإنترنت في الصين. وتوارت فان عن الأنظار في يونيو حزيران الماضي وسط أنباء عن أنها تخضع لتحقيق في تهرب ضريبي.

وأثار اختفاؤها تكهنات في الصين بخصوص مصيرها، من بينها أنباء عن احتجازها.

وقالت شينخوا إن “مكتب الضرائب في مقاطعة جيانغسو سلم قراراته إلى فان يوم الأحد”.

وفي رسالة على حسابها الرسمي على موقع ويبو الصيني الشبيه بموقع تويتر، قالت فان، إنها تقبل بشكل كامل قرار السلطات، وإنها سوف تتجاوز “كل الصعاب” لسداد الغرامات.

ولم تتمكن رويترز من الاتصال بفان أو وكيلها للتعليق.

وقالت شينخوا إن “الشرطة فرضت “قيودًا” على وكيل فان لمحاولته إخفاء وتدمير أدلة أثناء التحقيقات”.