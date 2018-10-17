وفاة المخرجة المصرية مها عرام بعد صراع مع مرض السرطان

غيَّب الموت، اليوم الأربعاء، المخرجة السينمائية المصرية مها عرام، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي.

وأعلنت نقابة المهن السينمائية، في بيان، عن رحيل المخرجة صباح اليوم بعدما خاضت صراعًا مع مرض السرطان.

ومها عرام ابنة الموسيقار الكبير صلاح عرام، تخرَّجت في قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما، لكنها عملت لاحقًا بالإخراج، كما اشتركت في العديد من الأفلام كمساعد مخرج حتى أخرجت أول أفلامها وهو الفيلم التلفزيوني “حواء 2000” في عام 1993.

وأخرجت عرام موسيقى العديد من الأعمال الفنية من بينها فيلم “مربط الفرس” عام 1994، ومسلسل “ألف ليلة وليلة” فضلاً عن بعض الكليبات وإعلانات التلفزيون والسهرات التليفزيونية.

من جانبها نعت نقابة المهن السينمائية الراحلة قائلة: “افتقدنا مخرجة ذات بصمة واضحة في السينما عبر أعمال متميزة وجديرة بالتقدير، آملين من المولى أن يتغمد الفقيدة برحمته ويلهم عائلتها خالص الصبر والسلوان”.