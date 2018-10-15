محطات في حياة الفنان الراحل أحمد عبدالوارث

غيّب الموت الفنان المصري أحمد عبدالوارث، يوم الإثنين، عن عمر ناهز 71 عامًا؛ وذلك بعد أزمة صحية طارئة تعرض لها ونقل على إثرها لأحد المستشفيات.

وولد عبدالوارث في 18 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1947، واقتحم عالم التمثيل للمرة الأولى من باب الصدفة، حيث أدى دور البطل في إحدى المسرحيات بمرحلة الابتدائية بعدما أصيب بطل العمل الأساسي بنزلة برد، لتظهر موهبته ويبدأ مشواره الفني.

وتخرج الفنان الراحل من معهد الفنون المسرحية، وكان زميلًا لعدد من نجوم الصف الأول آنذاك، أبرزهم نور الشريف وأحمد زكي.

وقدم عبدالوارث العديد من الأعمال الفنية التي أثرت الدراما والسينما المصرية، حيث بدأ في التلفزيون بمسلسل “هروب”، من إخراج نيازي مصطفى.

وتوالت أعماله الفنية التي بلغت نحو 151 عملًا، منها أفلام: “أبو كرتونة”، و”اشتباه”، و”كيدهن عظيم”، و”خمسة في الجحيم” و”المشخصاتي 2″ و”ش إجرام”، و”الصديقان” و”إسكندرية ليه”.

أما في مجال الدراما، فقدم عدة مسلسلات، أبرزها: “رحلة المليون” و”صيام صيام”، و”محمد رسول الله”، و”الشوارع الخلفية”، و”قصة الأمس”.

وفي المسرح، تعد مسرحيتا “أحلام ياسمين” و” الفلوس حبيبتي” أبرز ما قدمه عبدالوارث في هذا المجال.

وتزوج الفنان الراحل مرتين، الأولى كانت من الفنانة الراحلة سعاد نصر، وأنجب منها فيروز وطارق، ثم انفصل عنها ليتزوج مرة أخرى من سيدة من خارج الوسط الفني، وينجب ابنتين هما آلاء وميران.

وترددت كثير من الأنباء أن هناك قرابة تجمع ما بين الفنان الراحل والفنان أحمد عبدالوارث؛ نظرًا للتشابه في الأسماء بينهما، ولم ينف أحمد تلك المعلومة.

لكن حفيد عبدالوارث عسر، قال في ذات مرة عبر حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، إن “جده لم ينجب إلا ابنتين واسمه بالكامل هو عبدالوارث محمد علي عسر، في حين الاسم الكامل لأحمد عبدالوارث هو أحمد عبدالوارث أحمد عبدالرحمن”.