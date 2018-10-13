في آخر تطورات حالته الصحية.. منع تامر حسني من الغناء لمدة شهر

في تطورات جديدة للحالة الصحية للمطرب المصري تامر حسني، قرر الأطباء منعه من الحديث والغناء لمدة شهر، حيث يحتاج لمتابعة مستمرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان تامر حسني عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” آخر تطورات حالته الصحية، على لسان شقيقه حسام حسني؛ بعد إصابته بوعكة، فجر الخميس الماضي، عقب انتهائه من تسجيل حلقة من برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، نُقِلَ على إثرها للمستشفى.

وقال شقيق تامر، إن “الحالة الصحية للفنان المصري لا زالت غير جيدة، ولكنه حتى الآن لا يحتاج لتدخل جراحي، فهو يعاني من التهاب حاد في الحنجرة والأحبال الصوتية”.

وتابع: “ما زال يحتاج لبعض التحاليل الأخرى؛ لمنع تكرار الوعكة الصحية بهذا الشكل المتكرر، وتلزم فترة علاجه الراحة التامة، وعدم الكلام والغناء لمدة شهر، مع الالتزام بجميع تعليمات الأطباء في رحلة العلاج”.

واستطرد قائلًا: “تامر بيشكر كل اللي سأل عنه وكتب له كلمة من القلب، وبيشكر كل اللي زاروه، وبيشكر كل جمهوره العظيم اللي مهتم بيه وبيدعيله وبيقول الحمد لله على كل حال، إن شاء الله هبقى أحسن وربنا يحفظكم من كل سوء يارب”.

وكان تامر حسني، قد تعرض لوعكة صحية شديدة بعد انتهائه من تصوير حلقة ببرنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة المصرية إسعاد يونس، الخميس الماضي، ونقل على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر غرب القاهرة، ومن المقرر أن يغادر للولايات المتحدة الأمريكية؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية.