تامر حسني قد يجري عملية جراحية في أحباله الصوتية خلال ساعات

كشف حسام حسني مدير أعمال وشقيق الفنان المصري تامر حسني، تطورات الحالة الصحية لـ”نجم الجيل”، بعد إصابته بالتهاب في أحباله الصوتية خلال الفترة الأخيرة.

وقال “حسني” في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” إن “تامر أجرى فحوصات طبية جديدة أكدت استمرار التهاب أحباله الصوتية بدرجة كبيرة وما زال يخضع للعلاج”.

وأضاف: “الأطباء أكدوا أنه خلال الساعات المقبلة سيتم حسم موقف تامر من إجراء عملية جراحية، وذلك في حالة عدم استجابته للعلاج”.

وتابع: “بعض المقربين طلبوا عرض الفحوصات الطبية على أطباء في الخارج للتأكد من تلقيه أفضل علاج لحالته، إلا أن الطب المصري متقدم في مثل هذه الحالات ولا يحتاج الأمر إلى سفر تامر خارج مصر”.

يذكر أن إصابة الفنان المصري بدأت عقب إحدى حفلاته في الساحل الشمالي مؤخرًا، حيث تعرض لإجهاد في أحباله الصوتية ولم يستطع استكمال فقرته الغنائية ليرافقه بعض المقربين منه إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية.

ويحتفل نجم الجيل خلال الفترة الحالية، بنجاح ألبومه الأخير “عيش بشوقك”، بجانب تصدر فيلمه “البدلة” إيرادات موسم عيد الأضحى المبارك.