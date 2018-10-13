رغم وفاة أختها.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا الأسبوع المقبل (صور)

فاجأت إدارة “ساقية الصاوي” المنظمة للحفلات الغنائية في مصر، متابعي صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، بالترويج لحفل الفنانة المصرية أنغام، المقرر 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ونشرت الصفحة البوستر الترويجي لحفل أنغام، مؤكدة على إقامته في موعده.

ما كان لافتًا في الإعلان عن الحفل، هو أن أنغام فقدت أختها غنوة بحادث سير، الجمعة، الأمر الذي انهالت معه التعليقات على صفحة “ساقية الصاوي”، متسائلة عن إمكانية إلغاء الحفل؛ بسبب وفاة أخت أنغام، إلا أن إداريي الصفحة أكدوا على إقامته في موعده دون تأجيل.

وفور تأكيد الصفحة على إقامة الحفل، شن متابعون هجومًا شرسًا على أنغام، مُبدين دهشتهم من إحيائها الحفل الذي سيكون بعد أسبوع واحد من وفاة أختها.

ومن بين التعليقات: “مهما كان بينهم مشاكل، أختها لسه متوفية ورايحة تعمل حفلة إيه الأرف ده بس أنا كنت بحبك جدًا بس بعد ده أنتي نزلتي من نظري مش إنسانية أبدًا”، و”لا بالعكس هتنزل دمعتين واحتمال يغمى عليها آخر الحفلة ويتقال عليها تحدت أحزانها عشان خاطر جمهورها”.

وهاجمتها تعليقات أخرى من بينها: “أنغام هتكسب فلوس من الحفلة ممكن إنما الأكيد هتخسر شريحة كبيرة جدًا من جمهورها لو عملت الحفلة ووقفت تغني وتتغانى بالحب وأختها لسه متوفية مهما كان الخلاف بينهم دي لو بنت البواب بتاع فيلتها تزعل عليها أكتر من كدة بجد هتندم جدااا جدااا لو عملت الحفلة دي”.

ورحلت غنوة محمد علي سليمان عن عمر يناهز الثلاثين عامًا؛ بعد تعرضها لحادث سير، وشيعت جنازتها الجمعة، في حين كان قد اندلع خلاف بين الشقيقتين؛ إذ ادعت الراحلة أن شقيقتها من والدها، حاربتها ورفضت الوقوف بجانبها لاحتراف الغناء.