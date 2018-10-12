اتهمت أنغام بمحاربتها.. من هي الفنانة الراحلة غنوة؟

لقيت الفنانة المصرية غنوة، الأخت غير الشقيقة للمطربة أنغام، مصرعها في حادث سير، الجمعة، ما تسبب بصدمة كبيرة للوسط الفني في مصر.

وجاء خبر وفاة “غنوة” في المركز الثاني من حيث الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وحرص عدد من النجوم على نعيها ومشاطرة شقيقتها أنغام أحزانها على فقدانها.

وغنوة محمد علي سليمان هي الأخت الصغرى للفنانة أنغام من والدها، وكان هناك خلاف بينهما بسبب رغبة الأولى بدخول عالم الغناء.

تفاصيل خلافها مع أنغام

اتهمت “غنوة” شقيقتها أنغام في أكثر من حديث صحفي أنها تحاربها، ولا تريد أن تحترف الغناء مثلها، بداعي أن صوتها غير جيد.

كما سلّطت “غنوة” الضوء على خلاف أنغام مع والدهما، مؤكدة عبر حسابها على “فيسبوك” أنها تفخر به، وأنه السبب في نجاح أنغام فنيًا رغم إنكارها ذلك.

مشوارها الفني

الفنانة الراحلة قدمت في بداية ظهورها عددًا من الأغاني التي لم تلقَ النجاح المرجو، لتختفي عن الأنظار 10 سنوات، ثم عادت من جديد كممثلة ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي” ونالت إشادة واسعة.

حياتها الزوجية

تزوجت غنوة من أحد الأشخاص خارج الوسط الفني، وأنجبت طفلها الوحيد “ياسين”، وقد أعربت في أحاديث صحفية سابقة عن حبها الشديد لأسرتها، وأنها عادت للفن من أجل ابنها حتى يفتخر بها وبنجاحها.