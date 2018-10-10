هالة صدقي تكشف سر تأجيل “بركة” وتؤكد: انتظروني في فيلم كوميدي (فيديو)

قالت الفنانة المصرية هالة صدقي إن السبب الحقيقي وراء تأخير عرض مسلسل “بركة” بطولة عمرو سعد، هو عدم الانتهاء من تصوير العمل بشكل كامل، موضحة أنها ستستأنف التصوير خلال الفترة المقبلة.

وأعربت، في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، عن سعادتها لنجاح دورها في مسلسل “رحيم” بطولة ياسر جلال ومحمد رياض، والذي تم عرضه في رمضان 2018، مشيرة إلى تعرضها لمواقف كوميدية أثناء رحلتها إلى الإمارات بسبب هذا الدور.

وعن آخر أعمالها الفنية في الدراما أو السينما، وإن كانت ستشارك في دراما رمضان 2019، كشفت هالة صدقي أنها ستشارك في فيلم سينمائي كوميدي ما زال في مرحلة الكتابة، لافتة إلى أنها لم تقرأ حتى الآن عملاً دراميًّا لرمضان 2019 بمستوى أعمالها الدرامية السابقة.

يذكر أن الفنانة المصرية هالة صدقي شاركت في العديد من الأعمال الفنية المتميزة منها “عفاريت عدلي علام”، “ونوس”، و”حارة اليهود”.