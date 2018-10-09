القوات المصرية تقتل 10 مسلحين في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل 10 مسلحين في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بمدينة العريش في سيناء.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ 10 عناصر متشددة من إحدى المزارع المهجورة بمنطقة العبور بالعريش مأوى لهم، واعتزامهم القيام ببعض العمليات العدائية”.

وأضافت أن “قوات الأمن داهمت تلك العناصر، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا عقب تبادل لإطلاق النيران، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وبندقيتي خرطوش، وعبوتين ناسفتين معدتين للتفجير، وكمية كبيرة من الذخائر”.

وأطلقت مصر عملية أمنية في الـ9 من شباط/ فبراير الماضي، تحت عنوان “سيناء 2018″، تستهدف مواجهة مسلحين بسيناء ودلتا مصر ومنطقة الظهير الصحراوي غرب وادي النيل.