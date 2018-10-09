لماذا رفض غسان مسعود جائزة مهرجان الإسكندرية؟

رفض الفنان السوري غسان مسعود جائزته في مهرجان الإسكندرية السينمائي، بعدما حصل على جائزة أفضل ممثل دور ثان، حيث اعتبرت مصادر مقربة منه، أن رفضه جاء لأن شخصيته في العمل هي دور أول وليست دورًا ثانيًا.

وأضافت المصادر، أن هناك التباسًا غير معروف المصدر، وأن هذا الخطأ دفعه لرفض الجائزة، معتبرًا أنها ليست له خاصة، وأن “تيترات” الفيلم والشارة تؤكد أن شخصيته التي قدمها تعتبر دورًا أولًا.

يشار إلى أن فيلم “الكتابة على الثلج”، وهو من بطولة مسعود، تدور أحداثه حول الانقسامات الإيديولوجية الفكرية والدينية والجغرافية في فلسطين، من خلال شخصيات يدفعها تفكيرها للتعمق حول ذاتها، للوصول إلى الحقيقة الغائبة، وهو من إخراج رشيد مشهراوي.