غسان مسعود يعود للعالمية بفيلم جديد (صور)

بعد أعمال سينمائية عالمية عديدة قدمها النجم السوري العالمي غسان مسعود ولاقت نجاحًا.. يعود الفنان القدير غسان مسعود إلى حجز مكانه في الأفلام العالمية عبر فيلم “توميريس” إنتاج ساتاي فيلم وكازاخ فيلم، إضافة إلى وزارة الثقافة الكازاخستانية وإخراج آخاي ساتاييف.

ويؤدي مسعود في الفيلم -الذي انطلق تصويره قبل أيام في كازاخستان- دور ملك ملوك فارس “كوروش”

وتدور قصة الفيلم حول الأسطورة الإغريقية هيرودوت في العام 600 قبل الميلاد حيث كان ملك ملوك فارس “كوروش” يسيطر على نصف العالم القديم إلى أن تمردت عليه ملكة السهوب في آسيا الوسطى “توميرس” فيقوم “كوروش” بقتل زوجها وابنها.

وتدور بينهما معركة ترفض فيها توميرس الاستسلام أو أن تقبل بأن تخضع له وتسلّم شعبها وأراضيها له فتجري معركة بين الطرفين ويخسر كوروش ويعترف بشجاعتها وشدة بأسها لينتهي الفيلم بمقتل ملك الملوك وانتصار توميرس.

من جانب آخر وعلى صعيد الدراما التلفزيونية يشارك الفنان غسان مسعود في خماسية “لحظات” ضمن مسلسل “عن الهوى والجوى” مع الفنانة منى واصف في إطار التحضيرات للموسم الدرامي المقبل.