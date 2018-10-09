تشييع جثمان الفنانة دينا هارون (فيديو)

كشف مقطع فيديو حصلت عليه “إرم نيوز”، لحظة خروج نعش الفنانة السورية الراحلة دينا هارون من “مبنى السلام”، حيث مسقط رأسها في محافظة اللاذقية السورية الساحلية؛ لتشييعها إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الصدمة والحزن خيمت على أهل الراحلة.

وتجمع المشيعون عند مسكن عائلة الفنانة الراحلة، منذ الصباح الباكر، بمشاركة فنانين سوريين حضروا من دمشق للمشاركة في التشييع، فيما سيكون العزاء في اللاذقية وفي دمشق.

وتدهورت الحالة الصحية لدينا هارون (39 عامًا) في الأيام الأخيرة؛ بعد إجرائها عملية “الزائدة”، وكانت تعاني من التهابات وأمراض أخرى، وخلال العملية حدثت لها التهابات شديدة في الدم؛ ما أثر على وظائف الجسم وتدهورت صحتها.

وكشف مصدر طبي لـ”إرم نيوز”، أن الخطأ الذي أودى بحياة الفنانة؛ هو إجراء العملية الجراحية دون التنبه لوضعها الصحي.