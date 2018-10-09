لحظة نقل جثمان الفنانة دينا هارون للتشييع والدفن (فيديو)

حصلت “إرم نيوز” على مقطع فيديو يظهر لحظة نقل جثمان الفنانة السورية الراحلة دينا هارون، فجر اليوم الثلاثاء، من العاصمة دمشق إلى اللاذقية لدفنها في المدينة الساحلية حيث تتواجد عائلتها.

وانطلق موكب الجنازة في تمام الساعة الخامسة فجرًا بالتوقيت المحلي من مستشفى “الأسد الجامعي” بدمشق مرورًا بساحة الأمويين حيث يتواجد مبنى الإذاعة والتلفزيون السوري.

ومن بين الفنانات المشاركات بالتشييع بحسب ما علمت إرم نيوز تولين بكري، وإمارات رزق.

وسيصلى على الراحلة بعد صلاة الظهر في مسجد الزوزو في منطقة الكورنيش الجنوبي باللاذقية.

وسوف تقام مراسم عزاء الفنانة الراحلة على مرحلتين، الأولى في اللاذقية يومي الثلاثاء والأربعاء، والثانية يومي الخميس والجمعة في دمشق.

ورحلت دينا، يوم أمس الاثنين، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ تعرضت لالتهابات شديدة في الدم بعد إجراء الأطباء لها عملية “الزائدة”.