من هي دينا هارون؟

من هي الفنانة السورية الراحلة دينا هارون . . غيّب الموت الفنانة السورية، دينا هارون، عن 44 عاما بعد صراع مع المرض الذي تسبب بغيابها عن الأضواء 3 سنوات. وعلمت "إرم نيوز" أن السبب الرئيسي للوفاة هو "خطأ طبي" في إجراء العملية التي أدت لتدهور صحة الفنانة الراحلة. وولدت الفنانة دينا هارون في محافظة اللاذقية الساحلية في 24 ديسمبر/كانون الثاني 1973، ودخلت المجال الفني هي وشقيقتها تولاي. وفي عام 2010، أعلنت دينا زواجها من رجل الأعمال خلدون وليد، قبل أن تخرج في عيد ميلادها عام 2015 لتعلن انفصالها عنه بعد زواج دام 5 سنوات أثمر عن ابنهما الوحيد "كرم".