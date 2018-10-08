من هي دينا هارون؟

غيّب الموت الفنانة السورية، دينا هارون، عن 44 عامًا، بعد صراع مع المرض الذي تسبب بغيابها عن الأضواء 3 سنوات.
وعلمت “إرم نيوز” أن السبب الرئيس للوفاة هو “خطأ طبي” في إجراء العملية التي أدت لتدهور صحة الفنانة الراحلة.
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من هي الفنانة السورية الراحلة دينا هارون . . غيّب الموت الفنانة السورية، دينا هارون، عن 44 عاما بعد صراع مع المرض الذي تسبب بغيابها عن الأضواء 3 سنوات. وعلمت “إرم نيوز” أن السبب الرئيسي للوفاة هو “خطأ طبي” في إجراء العملية التي أدت لتدهور صحة الفنانة الراحلة. وولدت الفنانة دينا هارون في محافظة اللاذقية الساحلية في 24 ديسمبر/كانون الثاني 1973، ودخلت المجال الفني هي وشقيقتها تولاي. وفي عام 2010، أعلنت دينا زواجها من رجل الأعمال خلدون وليد، قبل أن تخرج في عيد ميلادها عام 2015 لتعلن انفصالها عنه بعد زواج دام 5 سنوات أثمر عن ابنهما الوحيد “كرم”. . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار ##السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #مشاهير #سوريا #دينا_هارون #تولاي_هارون #فن #فنانين #مسلسلات #وفاة #وفاة_الفنانة_دينا_هارون
وولدت الفنانة دينا هارون في محافظة اللاذقية الساحلية في 24 ديسمبر/كانون الثاني 1973، ودخلت المجال الفني هي وشقيقتها تولاي.
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@eremnews . . وفاة الفنانة السورية دينا هارون . . توفيت الفنانة السورية دينا هارون عن عمر ناهز 45 عاما بعد صراع مع المرض أجرت عملية جراحية لكن انتكست حالتها الصحية بعدها غابت دينا عن الأضواء منذ 3 سنوات آخر أعمالها الفنية عام 2014 هو مسلسل الحب كله قدمت أعمالا شهيرة منها أحلامنا المؤجلة وسلسة مرايا مع الفنان الكبير ياسر العظمة . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار ##السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #مشاهير #سوريا #دينا_هارون #تولاي_هارون #فن #فنانين #مسلسلات #وفاة #وفاة_الفنانة_دينا_هارون
وفي عام 2010، أعلنت دينا زواجها من رجل الأعمال خلدون وليد، قبل أن تخرج في عيد ميلادها عام 2015 لتعلن انفصالها عنه بعد زواج دام 5 سنوات أثمر عن ابنهما الوحيد “كرم”.
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@eremnews . . سبب وفاة الفنانة السورية دينا هارون . . منذ اختفاء الفنانة دينا هارون عن الأضواء منذ 3 سنوات، حتى يوم وفاتها وشائعات تروّج عن سبب انتكاستها الصحية ودخولها المستشفى، في مرض تم وصفه بـ”الغامض” ولم تعرف طبيعته على وجه التحديد. الراحلة سبق ونفت عام 2016 إصابتها بمرض غامض، مبينة أن سبب “تورم يدها اليمنى”، تعرضها للدغة حشرة، ومستنكرة ما أثير حول إصابتها بمرض خطير. وأجرت عملية جراحية مطلع الشهر أكدت مصادر أنها تكللت بالنجاح، لكن صحة دينا تدهورت بشكل مفاجئ بعد العملية، وتم إعادتها للعناية المركزة بعد مضاعفات وصعوبات بالتنفس وإصابتها ببعض الإنتانات في رئتيها. وكانت شائعات أخرى قد ذكرت أن دينا أصيبت بسرطان المعدة، وهو ما نفته عائلتها بشدة، مبينة أن “هارون” تعاني من مشاكل تتعلق بالتنفس فقط والأمعاء. فيما كشفت مصادر بدورها أنه تم إدخال دينا للمستشفى بعد تشخيص مبدئي من الأطباء بإصابتها بالزائدة الدودية لكنهم اكتشفوا في وقت متأخر إصابتها بسرطان المعدة، الذي انتشر سريعا وأدى لوفاتها. . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار ##السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #مشاهير #سوريا #دينا_هارون #تولاي_هارون #فن #فنانين #مسلسلات #وفاة #وفاة_الفنانة_دينا_هارون
ولاحقت الشائعات دينا، بعد انفصالها بعدة أشهر عن زوجها بشأن عودتها إليه، وذلك بعد نشرها صورة تجمعهما معًا عبر حساباتها في مواقع التواصل، دون أن تعلق عليها بشيء.
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@eremnews . . الفنانة السورية الراحلة #دينا_هارون مع ابنها كرم بفيديو عفوي نشرته العام الماضي ???? . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار ##السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #مشاهير #سوريا #دينا_هارون #تولاي_هارون #فن #فنانين #مسلسلات #وفاة #وفاة_الفنانة_دينا_هارون
وبدأت “هارون” مشوارها الفني العام 1999 بمسلسل “أحلام مؤجلة”، لكن شهرتها الحقيقية انطلقت العام 2000 مع الفنان ياسر العظمة في “مرايا”، لتتوالى لاحقًا أعمالها الفنية التي وصلت إلى ما يقارب الخمسين مسلسلًا منها “مرايا” و”أشواك ناعمة” و”أسياد المال” و”الخط الأحمر” و”طريق النحل” و”قاع المدينة” و”تعب المشوار”، وكان آخر عمل لها مشاركتها في إحدى خماسيات مسلسل “الحب كله” العام 2014، قبل أن تغيب عن الأضواء.
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@eremnews . . وفاة الفنانة السورية الشابة دينا هارون . . توفت الفنانة السورية الشابة #دينا_هارون بعد أن قضت أواخر أيامها تصارع المرض في مشفى الأسد الجامعي بالعاصمة السورية دمشق. الفنانة الشابة من مواليد 24 ديسمبر 1974، وبدأت حياتها الفنية في عام 2000 مع الفنان ياسر العظمة. وهي شقيقة الفنانة تولاي هارون. . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #مشاهير #سوريا #دينا_هارون #ياسر_العظمة #تولاي_هارون #فن #فنانين #مسلسلات