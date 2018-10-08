من هي دينا هارون؟

غيّب الموت الفنانة السورية، دينا هارون، عن 44 عامًا، بعد صراع مع المرض الذي تسبب بغيابها عن الأضواء 3 سنوات.

وعلمت “إرم نيوز” أن السبب الرئيس للوفاة هو “خطأ طبي” في إجراء العملية التي أدت لتدهور صحة الفنانة الراحلة.

وولدت الفنانة دينا هارون في محافظة اللاذقية الساحلية في 24 ديسمبر/كانون الثاني 1973، ودخلت المجال الفني هي وشقيقتها تولاي.

وفي عام 2010، أعلنت دينا زواجها من رجل الأعمال خلدون وليد، قبل أن تخرج في عيد ميلادها عام 2015 لتعلن انفصالها عنه بعد زواج دام 5 سنوات أثمر عن ابنهما الوحيد “كرم”.

ولاحقت الشائعات دينا، بعد انفصالها بعدة أشهر عن زوجها بشأن عودتها إليه، وذلك بعد نشرها صورة تجمعهما معًا عبر حساباتها في مواقع التواصل، دون أن تعلق عليها بشيء.

وبدأت “هارون” مشوارها الفني العام 1999 بمسلسل “أحلام مؤجلة”، لكن شهرتها الحقيقية انطلقت العام 2000 مع الفنان ياسر العظمة في “مرايا”، لتتوالى لاحقًا أعمالها الفنية التي وصلت إلى ما يقارب الخمسين مسلسلًا منها “مرايا” و”أشواك ناعمة” و”أسياد المال” و”الخط الأحمر” و”طريق النحل” و”قاع المدينة” و”تعب المشوار”، وكان آخر عمل لها مشاركتها في إحدى خماسيات مسلسل “الحب كله” العام 2014، قبل أن تغيب عن الأضواء.