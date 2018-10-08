سبب وفاة الفنانة السورية دينا هارون

رحلت الفنانة السورية دينا هارون عن عالمنا، اليوم الإثنين، وهي في أوج عطائها وشبابها، وذلك في مستشفى “الأسد الجامعي” في العاصمة السورية دمشق، حيث كانت تتلقى العلاج.

وطوال مدة اختفاء “هارون” عن الأضواء منذ 3 سنوات، وشائعات تروّج عن سبب انتكاستها الصحية ودخولها المستشفى، في مرض تم وصفه بـ”الغامض”، ولم تعرف طبيعته على وجه التحديد.

والتزمت عائلة الفنانة دينا الصمت، إزاء وضعها الصحي، لكن دينا هارون سبق ونفت عام 2016 إصابتها بمرض غامض، مبينة أن سبب “تورم يدها اليمنى”، تعرضها للدغة حشرة، ومستنكرة ما أثير حول إصابتها بمرض خطير.

وظل وضع دينا الصحي مثار تساؤلات، خاصة وأنها أجرت عملية جراحية مطلع الشهر، أكدت مصادر أنها تكللت بالنجاح، وأنها خرجت بعدها من العناية المشددة، لكن صحة دينا تدهورت بشكل مفاجئ بعد العملية التي أعلن عن نجاحها، وتم إعادتها للعناية المركزة؛ بعد مضاعفات وصعوبات بالتنفس، وإصابتها ببعض الإنتانات في رئتيها.

وعلمت “إرم نيوز” أن السبب الرئيسي للوفاة هو “خطأ طبي” في إجراء العملية التي أدت لتهور صحة الراحل.