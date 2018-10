View this post on Instagram

سبب وفاة الفنانة السورية دينا هارون . . منذ اختفاء الفنانة دينا هارون عن الأضواء منذ 3 سنوات، حتى يوم وفاتها وشائعات تروّج عن سبب انتكاستها الصحية ودخولها المستشفى، في مرض تم وصفه بـ"الغامض" ولم تعرف طبيعته على وجه التحديد. الراحلة سبق ونفت عام 2016 إصابتها بمرض غامض، مبينة أن سبب "تورم يدها اليمنى"، تعرضها للدغة حشرة، ومستنكرة ما أثير حول إصابتها بمرض خطير. وأجرت عملية جراحية مطلع الشهر أكدت مصادر أنها تكللت بالنجاح، لكن صحة دينا تدهورت بشكل مفاجئ بعد العملية، وتم إعادتها للعناية المركزة بعد مضاعفات وصعوبات بالتنفس وإصابتها ببعض الإنتانات في رئتيها. وكانت شائعات أخرى قد ذكرت أن دينا أصيبت بسرطان المعدة، وهو ما نفته عائلتها بشدة، مبينة أن "هارون" تعاني من مشاكل تتعلق بالتنفس فقط والأمعاء. فيما كشفت مصادر بدورها أنه تم إدخال دينا للمستشفى بعد تشخيص مبدئي من الأطباء بإصابتها بالزائدة الدودية لكنهم اكتشفوا في وقت متأخر إصابتها بسرطان المعدة، الذي انتشر سريعا وأدى لوفاتها.