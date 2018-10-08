الفنانة البحرينية شذى سبت توضح لأول مرة تفاصيل مرضها (فيديو)

كشفت الفنانة البحرينية، شذى سبت، في أول تصريح علني لها عن ملابسات وضعها الصحي، بعد مضي أكثر من أسبوعين على وجودها في المستشفى، نافية الشائعات التي راجت عن إصابتها بمرض السرطان.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي في موقع “سناب شات” تفاصيل مرضها، معلقة: “الله سخرلي ناس إنها تدعيلي وتسأل عني وناس حتى ماعرفها ولا عمري شفتها حبيت أشكر الجميع وأخواتي وأمي وأبوي اللي ماهدوني لحظة وكل من سأل عني، أنا الحمدلله في بداية تحسني وإن شاء الله يارب اتحسن كليا من الوضع اللي أنا فيه، وأشكر الطاقم الطبي (..) الحين بقلكم مو معناتا الواحد يمرض معناتا فيه السرطان، الحمدلله انا مرضي بعيد كليا عن مرض السرطان، انا عندي مشاكل بالمعدة، وسبق صرحوا خواتي بالمرض، ومارح عيد وزيد فيها، انا مازلت بمرحلة العلاج ، للحين الترجيع مستمر ومافيه أشياء واضحة، وأنا كلي ثقة بأطبائنا ويطلعون بالتشخيص الدقيق”.

ونفت “سبت” سفرها خارج البحرين للعلاج، مؤكدة أنها ما زالت في البحرين بمستشفى السالمية، متمنية عودتها لحياتها الطبيعية مجددًا.

وسبق أن أعلنت شقيقتها أبرار عن دخول شذى المستشفى بسبب حالة تسمم، حيث اكتشف الأطباء وجود مشكلات صحية أخرى، مؤكدة أن شقيقتها لم تتوقف عن الاستفراغ، وذلك بعد صمت الأسرة مدة أسبوعين على الأقل من لحظة دخول شذى المستشفى.