وضع الفنانة شذى سبت الصحي يتحسن (فيديو)

وثقت الفنانة البحرينية شذى سبت، التي لا تزال ترقد في المستشفى بعد أزمة صحية ألمت بها، زيارة عدد من الشخصيات من الوسط الفني وخارجه لها، وذلك عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم كل من الذين زاروا “سبت” الدعم النفسي لها، متمنين لها العافية والسلامة، ومنهم الفنانين حسن الماجد ويوسف بوهلول والمخرج عبدالرحمن محمد.

ورغم مكوث شذى في المستشفى منذ نحو شهر، إلا أن السماح لمختلف الأشخاص بزيارتها يعكس تحسنا في وضعها الصحي.

ونشرت شذى سبت لحظة زيارة الفنان حسن الماجد والمخرج عبدالرحمن محمد لها، اللذان تمنيا لها الشفاء وعودتها مجددا لنشاطاتها.

وقال المخرج عبدالرحمن محمد في رسالة وجهها لها بهدف دعمها: “مرحبا السلام عليكم شذى سبت الحمدلله على سلامتج (..)”.

بدوره علق الفنان حسن الماجد: “تستاهلين كل سلامة ازمة وتعدي انتي قوية”.

كما وثقت شذى زيارة كل من خبيرة التجميل عقيلة ومصممة الأزياء تغريد لها، حيث قالت خبيرة التجميل عقيلة “انشا الله تقومين بالسلامة واسويلج احلى طبخة بإيدي”.

ودعت لها بدورها مصممة الأزياء تغريد: “انشا الله ماتشوفين شر شذى وانشا الله تقومين بالسلامة وأجر وعافية”.

وفي مقطع آخر وثقت الفنانة البحرينية زيارة الفنان يوسف بوهلول، الذي قال لها: “اتمنالج الصحة والعافية، وانشوفج باتم الصحة والعافية، وانشا الله انشوف اعمالج واخراجج الرائع، وتعودين لنا انشا الله وانتي سالمة وغانمة”، مقدمة له شكرها على زيارته ودعمه المعنوي.

وكشفت شذى أيضا عن تلقيها لأعداد كبيرة من باقات الورد من قبل محبيها، وهدايا الشوكولاتة، التي قد تشير إلى خروجها قريبا من المستشفى.

وكانت أبرار سبت قد أوضحت تفاصيل مرض شقيقتها في وقت سابق، موضحة أنها دخلت المستشفى بعد تسممها من “وجبة” لكن تبين إصابتها بفتق في المريء وتضخم في جدار المعدة والتهاب حاد وارتجاع في المعدة.