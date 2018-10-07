سلمان خان يصور أحدث أفلامه “بهارات” في أبوظبي

يصور الممثل البوليوودي الشهير سلمان خان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فيلمه الجديد “بهارات”، بعد النجاح الذي حققه فيلمهم السابق “تايجر زيندا هاي”.

والفيلم من بطولة النجمين سلمان خان وكاترينا كايف، وإخراج صانع الأفلام المخضرم علي عباس ظفر، ليعود الثلاثي معًا إلى أبوظبي في عمل سينمائي آخر.

ويقتبس فيلم “بهارات”، الذي من المقرر إطلاقه في صالات العرض خلال موسم عيد الفطر 2019، قصته من الفيلم الكوري “قصيدة إلى والدي” الذي صدر في العام 2014، والذي صور التاريخ الكوري الحديث منذ العام 1950 وحتى يومنا هذا، من خلال حياة رجل عادي.

وقال سلمان خان: “سعيد بعودتي لتصوير مشاهد الفيلم الجديد بهذه المدينة التي رافقتني معالمها الجميلة في آخر أعمالي. إن الدعم والتسهيلات التي تملكها أبوظبي لقطاع الإنتاج لا مثيل لها، كما أنها تسعى دائمًا للارتقاء بصناعة الأفلام إلى أعلى المعايير الممكنة”.