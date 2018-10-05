اعتقال العارضة إيميلي والممثلة إيمي شومر بمسيرة ضد القاضي المتحرش كافانو

اعتقلت قوات الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية عارضة الأزياء إيميلي راتاجكوسكي والممثلة إيمي شومر في واشنطن، أمس الخميس؛ خلال مشاركتهما في مسيرة للاحتجاج على تعيين مرشح دونالد ترامب القاضي بريت كافانو، على رأس المحكمة العليا.

ونشرت العارضة على حسابها في “انستغرام” صورتها وسط المسيرة، وهي تحمل لافتة كتب عليها “احترموا وجود النساء أو توقعوا مقاومتنا”.

ولاحقًا، أعلنت عن اعتقالها، وكتبت معلقة: “الرجال الذين يؤذون النساء لا يمكن أن يكونوا في مواقع السلطة، إن تعيين كافانو كقاض بالمحكمة العليا الأمريكية هو رسالة لكل نساء هذا البلد: (ليست لديكم أية أهمية)”.

الممثلة إيمي شومر بدورها ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، وهي تجيب على شرطي يسألها بحزم إن كانت تريد أن تعتقل، فأجابت “نعم”، قبل أن يتم إلقاء القبض عليها.

واعتقل العديد من المحتجين خلال مسيرة الخميس ضد كافانو، وسيتم متابعتهم بتهمة التظاهر دون ترخيص بالقرب من مبنى مجلس الشيوخ.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة “إف بي آي” وضعت في ذات اليوم أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأمريكي، تقريرها حول الاتهامات الموجهة ضد القاضي كافانو بالاعتداء الجنسي على نساء، فيما اعتبر الجمهوريون الذين يسيطرون على المؤسسة، أنّ التحقيق غير حاسم، وسيتم التصويت على ترشيح كافانو يوم السبت المقبل.