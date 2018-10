مع إعلان إصابته بالسرطان.. 5 تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews فاروق الفيشاوي يعلن إصابته بمرض السرطان . . أعلن الفنان المصري الكبير فاروق الفيشاوي، إصابته بمرض السرطان عقب تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر المتوسط. وجاء إعلان الفيشاوي عن مرضه ليصيب الحضور في المهرجان بصدمة كبرى، حيث قال في كلمته، "إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض". وأوضح الفيشاوي أنه لم ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه هذا المرض بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر. يذكر أن الفنان الكبير فاروق الفيشاوي قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تعد خالدة في ذاكرة السينما المصرية مثل "المشبوه وكشف المستور وحنفي الأبهة والمرأة الحديدية ودرب الهوى".