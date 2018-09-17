مشاركة سورية واسعة في مهرجان الإسكندرية السينمائي

يشهد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ34 والتي تحمل اسم “دورة النجمة ناديا لطفي” وتنطلق في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل مشاركة سينمائية سورية واسعة.

وسيشهد افتتاح المهرجان عرض فيلم “دمشق-حلب” من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج باسل الخطيب وتأليفه بالمشاركة مع تليد الخطيب، وبطولة الفنان دريد لحام، وصباح الجزائري، وسلمى المصري، وكندا حنا، وعبدالمنعم عمايري، وشكران مرتجى، ونظلي الرواس وغيرهم. ليعتبر أول فيلم سوري يعرض في افتتاح مهرجان سينمائي مصري.

ويروي الفيلم حكاية رحلة افتراضية في حافلة لنقل الركاب بين دمشق وحلب يجتمع فيها عدد من الناس من مختلف التوجهات والأعمار والأهواء، بحيث تعكس صورة المجتمع السوري بما يحمله من تنوع وتعدد اجتماعي.

كذلك يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان فيلم “روز” المقتبس عن مسلسل “شوق” تأليف حازم سليمان وإخراج رشا شربتجي وإنتاج إيمار الشام وبطولة سوزان نجم الدين، باسم ياخور، وأحمد الأحمد، محمد حداقي، إمارات رزق بالإضافة إلى الفنانة القديرة منى واصف وغيرهم.

ويروي الفيلم حكاية سيدات تم اختطافهن من قبل تنظيم داعش وعشن معاناة كبيرة في الأسر إضافة إلى ظروف نفسية وجسدية سيئة.

كما يشارك فيلم “خيمة 56” تأليف سندس برهوم وإخراج سيف شيخ نجيب في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهو من بطولة صفاء سلطان، نوارة يوسف، علاء الزعبي، شادي الصفدي، سارة الطويل، وليم سيجري.

وتشارك الفنانة السورية نادين خوري في لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل ضمن فعاليات الدورة 34 من المهرجان. بينما سيقوم المهرجان بتكريم النجم عباس النوري عن مسيرته الفنية.