شاهد ماذا فعلت غادة عبدالرازق مع طبيبها في عيادته؟ (صورة) 

نشرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق صورة من داخل عيادة الأسنان التي كانت تزورها؛ لإجراء بعض العلاجات لأسنانها، وإلى جوارها طبيبها المعالج الذي ظهر في وضعية غريبة وصادمة للوهلة الأولى.

الطبيب كان واقفًا على كرسيّ إلى جوار الفنانة غادة عبدالرازق في منتصف العيادة، في محاولة منه على ما يبدو لمنافستها في الطول، في إشارة إلى طولها الفارع مقارنة بقصر قامة الطبيب الواضحة.

من جهتها، بدت الفنانة المصرية في كامل رشاقتها ونحافتها، وحصدت إعجاب جمهور واسع من متابعيها على “انستغرام”، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها واهتمامها بنفسها باستمرار.

وعلّقت الفنانة المصرية على الصورة باللغة الإنجليزية قائلة: “Thank you Dr #majd Naji for my new smile #libertydentalclinic and I’m sorry that I’m shorter than u” بمعنى

شكرًا يا دكتور مجد ناجي على ابتسامتي الجديدة، وأنا متأسفة عن كوني أقصر منك”.