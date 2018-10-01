بالفيديو.. قبلات أحمد الفيشاوي لزوجته ندى كامل في حفل زفافهما

اجتاح مقطع فيديو جرى تسريبه لحفل زفاف الفنان المصري أحمد الفيشاوي، الذي أقامه على أحد شواطئ الجونة، مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما أصبح الفيشاوي حديث هذه المواقع خلال الأيام الأخيرة؛ وذلك عقب ظهوره اللافت في مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت العروس خلال الفيديو وهي ترقص على طاولة، قبل أن تتوقف لتقوم بتقبيل زوجها أحمد الفيشاوي على فمه ثلاث مرات، وسط صيحات الأصدقاء، كأنها ترد على منتقديها في قبلة حفل الجونة.

وكان الفيشاوي قد أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قبلته لزوجته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، حيث تعرض الفنان وزوجته لهجوم شديد؛ بسبب الإطلالة الجريئة.