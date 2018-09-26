زوجة أحمد الفيشاوي الفاتنة تخطف الأنظار في الجونة (فيديو وصور)

خطفت زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي، خاصة مع ظهورها القليل على الملأ، في الوقت الذي ألهبت القبلة الساخنة بين الزوجين أمام المصورين حماس الجمهور.

وظهر الفيشاوي يحتفل بالعرض الأول لفيلمه الجديد “عيار ناري” بصحبة زوجته ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وبعد القبلة بدا الجمهور سعيدًا بما حدث وتعالت الضحكات والتشجيعات مطالبينه بالتكرار.

وحضر العرض عدد من نجوم ونجمات الفن من بينهم إياد نصار وعمرو عبدالجليل وبشرى وعباس أبو الحسن ومصطفى خاطر وصبري فواز والنجمة الكوبية ليساندرا سيلفا وسيد رجب وليلى علوي.

وأقيم الخميس الماضي حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، وحرص على الحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم الفنان عادل إمام ونيللي كريم وغادة عادل والنجم العالمي كلايف أوين وقدمته الإعلامية ريا أبي راشد.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 28 سبتمبر، يتم خلالها تكريم النجم العالمي سيلفستر ستالوني كما يستضيف 150 نجمًا عربيًا وعالميًا، ويتنافس على جوائزه هذا العام 50 فيلمًا.