عمرو دياب يوثق زيارته لتركي آل الشيخ ويصفه بـ”الساحر” (صورة)

وثّق المطرب المصري عمرو دياب تضامنه مع مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس نادي “بيراميدز” تركي آل الشيخ، وذلك بعد أزمة “آل الشيخ” الأخيرة مع جماهير الأهلي، وإعلانه سحب استثماراته من مصر.

وعبر حسابه الرسمي في موقع التواصل “تويتر” نشر المطرب المصري صورة تجمعه بالمستشار السعودي، إذ عكست روح الصداقة التي تربطهما.

ورغم أن عمرو دياب سبق ونشر صورة تجمع بين آل الشيخ وحمادة إسماعيل مدير أعماله، قبل عدة أيام، ومنع التعليقات عليها، لكنه في هذه المرة أبقى على خاصية التعليقات.

وأرفق عمرو دياب الصورة بتعليق: “في زياره لحبيبي أبو ناصر للاطمئنان عليه (#ياساحر)”.

في زياره لحبيبي ابو ناصر للأطمئنان عليه ( #ياساحر ) pic.twitter.com/OgYIdwwLwu — Amr Diab (@amrdiab) September 30, 2018

وقرّر “آل الشيخ” الانسحاب من الساحة الرياضية المصرية، وسحب استثماراته من مصر بعد تعرضه لهجوم عنيف، منها شتائم طالت والدته من جانب جماهير النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الأحمر بنادي هورويا كوناكري الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن عمرر دياب تعاون مع تركي آل الشيخ في ألبومه الآخير، الذي من المقرر إصداره خلال الأيام القليلة المُقبلة، إذ كتب أغنية ألبومه الجديد “كل حياتي”.