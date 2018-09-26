بهذا الموقف.. هل تضامن عمرو دياب مع تركي آل الشيخ؟ (صورة)

نشر الفنان المصري عمرو دياب، صورة لتركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس نادي “بيراميدز” بعد أزمته الأخيرة مع جماهير الأهلي، وإعلانه سحب استثماراته من مصر.

الصورة التي نشرها عمرو دياب، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” تجمع بين آل الشيخ وحمادة إسماعيل مدير أعماله وكتب عليها: “فريق النجاح.. وحشتونا”.

وبينما منع عمرو دياب التعليقات على الصورة، فإنه لم يتحدث عن أزمة تركي في مصر، وهو ما يثير تساؤلات حول إن كان الهدف من نشر الصورة في هذا التوقيت غرضه التضامن أم جاء مصادفة؟.

وقرر “آل الشيخ” انسحابه من الساحة الرياضية المصرية، وسحب استثماراته من مصر لعدة أسباب أبرزها انزعاجه الشديد؛ إثر تعرضه لهجوم عنيف، ولسباب طال والدته من جانب جماهير النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الأحمر بنادي هورويا كوناكري الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعاون عمر دياب مع “آل الشيخ” في ألبومه الآخير، الذي من المقرر إصداره خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث كتب أغنية ألبومه الجديد “كل حياتي”.