سلمى المصري: فيلم “دمشق- حلب” يحمل إسقاطات على الواقع السوري بطريقة وجدانية (فيديو)

أعربت الفنانة السورية سلمى المصري، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم “دمشق- حلب”، وهو من تأليف تليد الخطيب، وإخراج باسل الخطيب، وبطولة الفنان القدير دريد لحام، مؤكدة على “أهمية هذا العمل الذي يحمل إسقاطات على الواقع السوري بطريقة وجدانية وإنسانية”.

وأشارت في حديث مع “إرم نيوز”، على هامش العرض الخاص للفيلم، إلى أهمية أن يكون “دمشق- حلب”، هو فيلم الافتتاح في مهرجان الإسكندرية السينمائي في الشهر المقبل، وانعكاسه على السينما السورية.

وفي سياق آخر، كشفت المصري عن قرب بدء تصوير دورها في مسلسل “عطر الشام”، بجزئه الرابع.