سلمى المصري إلى جانب دريد لحام في بطولة “دمشق- حلب” (صور)

تشارك النجمة السورية سلمى المصري في بطولة فيلم “دمشق- حلب”، الذي يؤدي بطولته الفنان القدير دريد لحام من إخراج باسل الخطيب وتأليف تليد الخطيب.

وأعربت المصري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المؤسسة العامة للسينما مع فريق العمل في دار الأسد للثقافة والفنون في دمشق، عن سعادتها بالمشاركة إلى جانب الفنان دريد لحام الذي شاركته أعمالًا فنية سابقة منها “الآباء الصغار”، “عائلتي وأنا” وغيرها من الأعمال.

وأضافت أنها تؤدي في العمل شخصية محامية تتميز بثقافتها الواسعة، غير أنها تعيش ضغط الظروف التي تطرأ على حياتها بسبب الأزمة السورية، الأمر الذي لابد من أن ينعكس على شخصيتها في العمل، مبينة أن دورها بعيد تمامًا عن الكوميديا.

وأكدت المصري أن هذه الشخصية جديدة ومختلفة عما قدمته سابقًا.

من جانب آخر أنهت سلمى المصري تصوير دورها في مسلسل “رائحة الروح” مع المخرجة سهير سرميني وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والذي يفترض عرضه في رمضان المقبل، بينما تنتظر عرض مسلسل “ترجمان الأشواق” الذي تم تصويره العام الفائت.