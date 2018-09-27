من هي المودل تارة فارس؟

لقيت المودل العراقية تارة فارس مصرعها برصاصات مجهول، اليوم الخميس، في عملية اغتيال هي الرابعة بحق امرأة في العراق، في عمليات وصفها ناشطون بـ”التصفية”.

وحصدت تارة في 2014 لقب وصيفة ملكة جمال العراق، وفي 2015 حصدت لقب ملكة جمال بغداد في مسابقة أقيمت بنادي الصيد العراقي.

واعتادت المودل العراقية نشر صورها وإطلالاتها الجريئة في بلد تتصدر فيه الميليشيات المسلحة والتقاليد العشائرية، المشهد الأمني.

ولدت تارة في بغداد من أب عراقي وأم لبنانية، وهي من مواليد يونيو/حزيران 1995، وبحسب مصادر لديها أخت تدعى سالار.

وتقيم تارة في منطقة زيونة في بغداد مع عائلتها، وتعيش ما بين تركيا والعراق، كما تذكر مصادر أنها تمتلك شقة في الأردن.

درست تارة فارس في إعدادية الحريري التابعة لجانب الرصافة في الأعظمية، ولم تستطع إكمال دراستها، وتوجهت لاحقًا للفن حيث بدأت بتصوير مقاطع في يوتيوب قبل اختيارها كوصيفة وملكة جمال.

تزوجت المودل العراقية، بحسب تصريحات سابقة لها، وهي في السادسة عشر من عمرها، زواجًا عائليًا، وما لبثت أن انفصلت عن زوجها الذي اعتاد ظلمها وضربها، بحسب تعبيرها، وأثمر زواجها عن ابنها “أمير”.