مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس في بغداد (صور)

كشف مصدر أمني عراقي، الخميس، أن المودل العراقية، وصيفة ملكة جمال العراق سابقًا، تارة فارس، قتلت بست رصاصات، أطلقها عليها مجهول في العاصمة بغداد.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أن “جثة تارة فارس وصلت لمستشفى الشيخ زايد في الساعة 05:45 من مساء اليوم، وعليها ثلاث طلقات نارية، اثنتان منها بالرأس والثالثة بمنطقة الصدر”.

وفتحت وزارة الداخلية العراقية تحقيقًا في مقتل المودل تارة فارس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكر مصدر أمني لـ”إرم نيوز”، أن “جثمان فارس بدت عليه آثار ست رصاصات، أطلقها قاتلها المجهول”.

وشهدت العاصمة بغداد، خلال شهر أغسطس الماضي، وفاة خبيرة التجميل رفيف الياسري صاحبة مركز (باربي)، وخبيرة التجميل رشا الحسن بظروف غامضة، في حادثتين منفصلتين.