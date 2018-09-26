مشاري العوضي يخرج عن صمته ويكشف سبب انفصاله عن هند البلوشي (فيديو)‎

كشف الفنان الكويتي مشاري العوضي سبب إعلان طلاقه عن الفنانة هند البلوشي مؤخرًا، على الرغم من مرور عامين على انفصالهما رسميًا، موضحًا أن الجمهور كان يجب أن يعرف حتى لا يفهمه بشكل خاطئ لاعتراضه على بعض أعمال طليقته.

وقال مشاري العوضي – في لقاء على الفضائية الكويتية atv- إن كل زوجين يوجد بينهما شروط وأحكام وعادات وتقاليد، مشيرًا إلى أن بيئته وتربيته واسم عائلته لا تسمح لها بالكثير من الأشياء، وأن هند البلوشي لو كانت على ذمته لما سمح بخروج كليبها “المستفز” إلى النور، حسب قوله.

ولفت المغني الكويتي إلى أنه وجد أن مثل هذه الأعمال قد تسيء إليه، لأن الناس لا يعلمون حقيقة انفصالهما وسيرددون كيف وافق مشاري على هذا الكليب.

وأضاف العوضي أن هند البلوشي عزيزة وغالية عليه، لأنها أم أبنائه، ومازال هناك تواصل بينهما فقط في حدود الأبناء ومصلحتهم.

وأكد العوضي أنه لا يحب أبدًا التحدث عن خصوصياته بدليل صمته طوال العامين الماضيين، ولكنه قرر التحدث عن أمر انفصالهما لأنه يرفض أي تخطي لعادات وتقاليد المجتمع، موضحًا أنه أعلن الخبر بالاتفاق معها وكانت على علم بأنه سيفصح للجمهور عن الخبر.