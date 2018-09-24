هند البلوشي تبكي.. وترد على الشامتين في مرضها (فيديو)

أعربت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عن استيائها الشديد من الشامتين في مرضها، مؤكدة أنها حتى الآن لم تتلق العلاج المناسب لحالتها.

وقالت البلوشي عبر مقطع فيديو لها على تطبيق “سناب شات”: ‘تدشون تسبون وتقذفون وتعلقون تعليقات سخيفة.. الله يقطع وجهك إن شاء الله ما طيبين ويا رب وجهك ينفجر أنا أم وعندي طفلين ويتيمة.. دعائكم إلي قاعدين بتدعوا عليا راح يرجعلكم لسبب لأن الله ما يضيع حق أحد”.

وتابعت حديثها باكية: “أنا كل يوم بقول حسبي ربي ونعم الوكيل لا أحتاج أن أدعي على أحد وكلت ربي ودعيت اللهم رد كيدهم في نحورهم لكل من أراد بي سوء”.

وأضافت: “وأنا قلت عن حالتي في فيديو على السناب لكي تبرر سبب غيابي وهو مشان أشحت منكم حق العلاج متل البعض”.

واستكملت حديثها: “وأنا للحين ما تلقيت العلاج المناسب لأنه ما اتعرف نوع البكتريا حتى الآن.. وذلك لأن الدكتور لازم ياخذ عينة ويحللها ليعطيني الدواء المناسب.. وكفى كلام عن أن ما حدث لوجهي بسبب النفخ وعمليات التجميل..أنا ما شكيت مرضي ليكن سكينه لله وما أريد إلا دعاوتكم.. فاويد عيب الكومنتات الرهيبة والمقززة إلي قاعدة تجيني.. وإن شاء الله الله يجيلكم ربع البلاء اللي جالي”.

واختتمت قائلة: “أنا مو محتاجة شهرة عشان ادعي المرض.. ومافيش إنسانة عاقلة تدور على الشهرة على حساب صحتها”.

كانت الفنانة الكويتية هند البلوشي كشفت عن معاناتها مع مرض الغدد الليمفاوية، لافتة إلى أنها مضطرة للخضوع إلى المزيد من الفحوصات بعد تناولها كمية كبيرة من المضادات الحيوية دون جدوى.