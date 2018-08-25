هند البلوشي ترد على مشاري العوضي بـ”مستفز”

بعد أقل من 24 ساعة على تصريح طليقها المطرب الكويتي، مشاري العوضي، نشرت الممثلة الكويتية، هند البلوشي، أغنية مصورة “فيديو كليب” على حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”، رأى متابعون أنه “رد” غير مباشر على العوضي.

بيد أن البلوشي لم تصدر أي تصريحات مباشرة تؤكد أو تنفي تصريحات طليقها.

وكانت هند أعلنت عن إطلاقها أغنية منفردة “سينغل” جديدة بعنوان “مستفز”، أثارت جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض لمحتواها، الذي اعتبره البعض “مسيئًا”، في حين رأى آخرون أنه “تجربة مختلفة”.

وأعلن العوضي عبر حسابه على “إنستغرام”، أمس، أن طلاقه من البلوشي تم قبل نحو عامين، وأنه لم يتحدث عن أسبابه رغبة في الحفاظ على خصوصية حياته الشخصية، مؤكدًا أنه لا يربطهما سوى طفليها.