هند البلوشي ترد على مشاري العوضي بـ”مستفز”

بعد أقل من 24 ساعة على تصريح طليقها المطرب الكويتي، مشاري العوضي، نشرت الممثلة الكويتية، هند البلوشي، أغنية مصورة “فيديو كليب” على حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”، رأى متابعون أنه “رد” غير مباشر على العوضي.
بيد أن البلوشي لم تصدر أي تصريحات مباشرة تؤكد أو تنفي تصريحات طليقها.
وكانت هند أعلنت عن إطلاقها أغنية منفردة “سينغل” جديدة بعنوان “مستفز”، أثارت جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض لمحتواها، الذي اعتبره البعض “مسيئًا”، في حين رأى آخرون أنه “تجربة مختلفة”.
وأعلن العوضي عبر حسابه على “إنستغرام”، أمس، أن طلاقه من البلوشي تم قبل نحو عامين، وأنه لم يتحدث عن أسبابه رغبة في الحفاظ على خصوصية حياته الشخصية، مؤكدًا أنه لا يربطهما سوى طفليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثرة اسألة الناس لي عن طلاقي من الفنانه هند البلوشي وكنت دايماً امتنع عن الاجابه لان مابي احد يتدخل بحياتي الشخصية والعائلية لكن اليوم راح اصرح رسمي بطلاقي من هند البلوشي علشان اخلي مسؤوليتي عن اي شي ممكن يمسني وللعلم احنا منفصلين من قبل سنتين تقريباً ولا يربطني فيها الا عيالي وبس – مافي نصيب والحمدلله على كل حال دخلنا بالمعروف وطلعنا بالمعروف وعسى الله يوفق الجميع #مشاري_العوضي #هند_البلوشي #طلاق