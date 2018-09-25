بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحُكم بسجن الممثل الأمريكي بيل كوسبي

قضت محكمة في بنسلفانيا، يوم الثلاثاء، بسجن الممثل الأمريكي بيل كوسبي مدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة داخل منزله في بنسيلفانيا قبل 14 عامًا.

وقال قاضي المحكمة إن “كوسبي” معتد جنسي عنيف، مضيفًا أنه أمر بسجنه منفردًا.

وفور صدور الحُكم بحق الممثل بطل مسلسل “كوسبي شو” الشهير والبالغ من العمر 81 عامًا والذي وجدته هيئة محلفين مذنبًا في نيسان/أبريل الماضي لم يصدر عنه أي ردّ فعل تجاه قرار المحكمة.

وعقب صدور القرار أكد المحامي الرئيس للممثل كوسبي أنه سيستأنف الحُكم، وطلب أن يبقى موكله طليقًا بموجب كفالة بانتظار البت بطلب الاستئناف، وهو الأمر الذي رفضه قاضي المحكمة وأمر بسجن كوسبي فورًا، وفق فرانس برس.

وبذلك أصبح الممثل أول المشاهير الذين يصدر حُكم بحقهم في قضية اعتداء جنسي منذ تكشّف فضيحة هارفي واينستين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبروز حركة “أنا أيضًا” المناهضة للتحرش الجنسي.