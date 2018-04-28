الممثل الأمريكي بيل كوسبي.. من الرفاهية إلى الحياة خلف القضبان

بعد إدانته بتخدير امرأة عام 2004 والاعتداء عليها جنسيًا، سيبدأ الممثل الأمريكي الكوميدي الشهير بيل كوسبي على الأرجح حياة جديدة خلف القضبان، بعد حياة طويلة تمتع فيها بالرفاهية.

وعندما ينطق القاضي بحكمه ربما يواجه كوسبي، البالغ من العمر 80 عامًا، عقوبة السجن لمدة 30 عامًا؛ لإدانته باغتصاب أندريا كونستاند (45 عامًا) داخل منزله على مشارف فيلادلفيا عام 2004، وطعن كوسبي على الحكم، الأمر الذي ربما يؤجل سجنه لعدة شهور أو حتى أعوام.

وقالت المتحدثة باسم إدارة سجون “بنسلفانيا” سوزان ماكنوتن: إن كوسبي ربما سيكون أشهر مساجين الولاية على الإطلاق، مضيفة أن جدران السجن احتضنت من قبل شخصيات شهيرة منهم مشرعون وضباط شرطة سابقون ومدرب كرة قدم سابق وغيرهم.

ولدى وصوله، سيخضع كوسبي “لعملية استقبال السجناء” التي تتضمن تحديد وضعه الصحي، ونوع الرعاية النفسية الذي يحتاجه، ومستوى تأمينه، كما سيحدد أي سجن سيودع به من بين 22 سجنًا مخصصًا للرجال.

وقالت ماكنوتن: إن كوسبي سيكون واحدًا من 83 سجينًا بلغوا سن الـ80 أو أكثر.