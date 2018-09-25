بالفيديو.. نادين خوري تعود إلى المسرح بعد 20 عامًا بشخصية “عشتار”

تعود الفنانة السورية القديرة نادين خوري إلى المسرح بعد غياب 20 عامًا عبر العرض المسرحي “الأيقونة السورية-وطن” تأليف عدنان أزروني وإخراج سامي نوفل وإشراف عام لزهير رمضان.

ويشكل العرض تمازجًا بين الماضي والحاضر، وإسقاطًا للتاريخ على الواقع من خلال الاشتراك في القضية ومحاولة الخلاص من الأزمات وتجاوز الحروب.

وتؤدّي خوري في العرض المسرحي شخصية “عشتار” إلهة الحب والجمال والتضحية.

وفي حديث خاص لـ “إرم نيوز” كشفت خوري عن سبب عودتها إلى المسرح ومحرّضها للمشاركة في عمل مسرحي إضافة إلى تفاصيل أخرى في هذا الفيديو.