الفنانة نادين خوري تعود للمسرح بعد انقطاع دام 20 عامًا (فيديو إرم)

أعلنت الفنانة السورية نادين خوري، عودتها إلى المسرح بعد 20 عامًا من الانقطاع.

وأعربت خوري في مقابلة مع “إرم نيوز”، عن سعادتها لأجل ذلك، وقالت: “سأقوم بدور عشتار آلهة الحب والجمال والتضحية، في مسرحية الأيقونة السورية”.

لكن خوري لم تخفِ قلقها من العمل الفني الجديد، قائلة: “أشعر بالقلق إزاء هذه التجربة”.

على صعيد مختلف، أكدت الفنانة السورية على هامش زيارتها معرض مكتبة الأسد في دمشق، أن “علاقتها بالكتاب وطيدة، وقد نشأت عليها منذ الصغر في منزل عائلتها”، مشددة على أن “الكتاب أبرز ما يجب أن نتمسك به وألا نغادره”.

كما تحدثت خوري عن الحادث المروري الذي تعرضت له أثناء قيادتها سيارتها في أحد شوارع دمشق، وطمأنت جمهورها أنها “بخير وأن الأضرار اقتصرت على الأمور المادية فقط”.