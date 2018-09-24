بعد إعلان سرقة حسابها على”تويتر”.. آمال ماهر تكشف تفاصيل جديدة عن “المؤامرة”

لم تكتف الفنانة المصرية آمال ماهر، بالمنشورات التي تحدثت فيها عن تعرضها لتهديدات وضغوط شديدة خلال الفترة الماضية، إذ أعلنت عن دليل جديد، لوجود مؤامرة عليها من أحد الأشخاص.

وقالت آمال عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”: “حسابات زي الرز لسة معمولة النهاردة لهم متابع واحد على تويتر بينشروا تويتة على نغمة واحدة عن هدايا أخدتها”.

وأضافت ماهر: “انتظروا مني فيديو لتوضيح كل الأمور ومين بالظبط اللي أخد هدايا… كل الحرب اللي بتحصل لي دي علشان يجبروني أكون في مكان أنا مش عايزاه”.

واختتمت: “أنا بنت مصرية عمري ما أقبل على نفسي الغلط وعمري ما أقبل انحني لحد مهما حصل”.

وكانت آمال ماهر قد خرجت عن صمتها، وتحدثت عن الضغوطات والمضايقات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة من جهات أمنية ورسمية في مصر، مؤكدة أنها تتعرض لحرب كبيرة هي وأسرتها.

وكتبت عبر حسابها الشخصي أنها تتعرض لتهديدات وشتائم هي وأسرتها وضغوط وحرب شرسة، مضيفة: “إمبارح الاستوديو بتاعي اتشمع والنهاردة صيدلية أخويا اتشمعت ده غير التهديدات والشتايم اللي على موبايلاتنا، يا ترى حنفضل ساكتين لحد امتى الله أعلم ؟؟”.

كما كشفت آمال ماهر اليوم، أن حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” تمت سرقته، وهي تحاول استرجاعه بكل الطرق الممكنة.

وتعكف أمال حاليًا على التحضير لألبومها الجديد المقرر أن تطرحه خلال الفترة المقبلة.