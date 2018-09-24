آمال ماهر تكشف تعرضها للتهديد وسرقة حسابها في “تويتر”

خرجت المطربة المصرية آمال ماهر عن صمتها، وتحدثت عن الضغوطات والمضايقات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة من جهات أمنية ورسمية في مصر، مؤكدةً أنها تتعرض لحرب كبيرة هي وأسرتها.

وقالت آمال عبر “فيسبوك” معلقة: “الضغوط والحرب اللي باتعرض لها أنا وأخواتي وعائلتي من فترة طويلة بتتزايد، امبارح الاستوديو بتاعي اتشمع والنهاردة صيدلية اخويا اتشمعت، ده غير التهديدات والشتايم اللي على موبايلاتنا يا ترى حنفضل ساكتين لحد امتى.. الله أعلم ؟؟!!!”.

الضغوط والحرب اللي باتعرض لها انا واخواتي وعائلتي من فترة طويلة بتتزايدامبارح الاستوديو بتاعي اتشمع والنهاردة صيدلية… Posted by Amal Maher on Monday, September 24, 2018

كما كشفت آمال ماهر، اليوم، أن حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” تمت سرقته، وهي تحاول استرجاعه بكل الطرق الممكنة.

وكتبت المطربة المصرية: “تويتر بتاعي اتسرق حالًا وأي تويتة عليه من دلوقتي لا تمثلني وفي طريقي لاسترجاعه”.

التويتر بتاعي اتسرق حالا واي تويته عليه من دلوقتي لا تمثلني وانا في طريقي لاسترجاعه Posted by Amal Maher on Monday, September 24, 2018

وعلّقت مرة ثانية قائلة: “غير صحيح لم يتم استرجاع حساب (تويتر)، وهعلن على (فيس بوك) فيديو صوتي بنفسي إني استرجعت الحساب”.

غير صحيح لم يتم استرجاع حساب تويتر وهعلن علي فيس بوك فيديو صوتي بنفسي اني استرجعت الحساب Posted by Amal Maher on Monday, September 24, 2018

وكانت الإعلامية السابقة بالتلفزيون المصري، شهيرة أمين، كتبت الأسبوع الجاري، عبر صفحتها الشخصية على موقع “تويتر” أن قوات الأمن اقتحمت شقة جارتها المطربة آمال ماهر، وفتشت محتوياتها قبل أن تغلقها بالشمع الأحمر.