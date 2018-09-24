بدرية أحمد تشن هجومًا عنيفًا على مي العيدان وتهدد بفضحها (فيديو)

توعّدت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، الإعلامية الكويتية مي العيدان، بفضح ماضيها إن لم تتوقف عن مهاجمتها، مؤكدة على أنها تعرف الكثير عن فضائحها ومهددة بفتح وفضح الكثير من ملفاتها.

وقالت الفنانة عبر مقطع فيديو لها على تطبيق “سناب شات“، “وينكم عنها يا حكومة الكويت، يعني فعلا آذتنا وإحنا في بيوتنا بتتشمت وتسب، وإحنا كمان نقدر نعمل مثلها بس إحنا تربيتنا ما تخلينا نسوي هالشيء”.

وأردفت بدرية: “والله العظيم أقدر أسبها وأقول كلام بذيء لكن أخلاقي ما تسمح، كيف تسكتون عنها هي ما عندها إلا بالبيت تقعد في زاوية وتحطيم النظارة الخايسة هادا الفيلتر الخايس ما خلت خلود وأمين ولا صالح الراشد ولا أنا في حالنا”.، حسب تعبيرها.

وتابعت في حديثها، “يعني أنا لو في الكويت أقطعها من كثر القضايا إلي هرفعها عليها، نسيتي نفسك لما كنتي تتصلين بدرية وبدرية وبدرية، الحمدلله إنها ما دخلت بيتي”.

ومضت قائلة، “يا بشكارة شمس، نسيتي لما كنتي في لبنان عند شمس اللي قلتي عنها باكستانية، نسيتي إيش كنتي بتسوي تحت رجولها وانتي مو في وعيك ياغبية نسيتي، أمورك كلها عندنا إحنا نقدر نطلع فضايحك كلها”.

وأكدت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد أنها أول من أطلقت على الإعلامية الكويتية “أم الديدان” و”أم القمل والسيبان” هذه الحثالة، حسب تعبيرها.

وأنهت الفنانة الإماراتية تهديدها للإعلامية الكويتية بقولها: “أخبارك وفضايحك كلها عندنا هادي نغزات مشان تهدي خلقك ماتهمسين وما تتكلمين لأن الفضائح كلها موجودة والملفات، فلا تتكلمين عن تاج رأسك بدرية أحمد”.